Коронавирус помешает Куману возглавить "Барселону"



Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не возглавит "Барселону" следующим летом, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, Куман имеет право уйти в "Барселону" после Евро-2020, но европейское первенство, скорее всего, будет перенесено на летом 2021 года из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19. Таким образом, "Барселона" не сможет пригласить голландского специалиста.

В данный момент главный тренером каталонского клуба является Кике Сетьен.

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