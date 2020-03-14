Коронавирус помешает Куману возглавить "Барселону"

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Коронавирус помешает Куману возглавить "Барселону"
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не возглавит "Барселону" следующим летом, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, Куман имеет право уйти в "Барселону" после Евро-2020, но европейское первенство, скорее всего, будет перенесено на летом 2021 года из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19. Таким образом, "Барселона" не сможет пригласить голландского специалиста.

В данный момент главный тренером каталонского клуба является Кике Сетьен.

 

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Масяня бы написал что это бородатый коронавирус мешает куману возглавтить барсу

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