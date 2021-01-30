Коронавирус выявлен у двух футболистов "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" объявил, что два игрока команды заболели коронавирусом.

Положительными оказались тесты на COVID-19 защитника Марио Эрмосо и вингера Янника Феррейры Карраско.

Оба футболиста "матрасников" отправлены на карантин. Изолироваться они будут у себя дома.

В этом сезоне Эрмосо забил 2 мяча и сделал 1 ассист в 20 играх. Карраско в нынешней кампании отличился 3 голами и 5 результативными передачами в 19 матчах.

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