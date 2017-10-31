Корреа пропустит матч со "Спартаком"

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Корреа пропустит матч со "Спартаком"

Полузащитник "Севильи" Хоакин Корреа не поможет своей команде в матче четвёртого тура группогово этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

Как сообщает официальный сайт андалусийского клуба, 23-летний аргентинец получил мышечную травму.

Напомним, что матч "Севилья" - "Спартак" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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