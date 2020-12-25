"Коррупционное решение": адвокат Данченкова высказался о приговоре Широкову

Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, избитого в августе бывшим капитаном сборной России Романом Широковым, дал оценку приговору, который вынес суд в отношении экс-футболиста.

Напомним, что Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Он приговорён к 100 часам общественных работ и компенсации ущерба пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.

"Решение безобразное и коррупционное. Человеку били по голове, когда он исполнял служебные обязанности. Не добили только по случайности, потому что гигант-вратарь вмешался. Хотя по видео видно, что Широков замахивался ногой для следующего удара. Это проявление организованной коррупционной деятельности наших правоохранительных органов.

На наши просьбы мы получали отписки. Отбывание работ никто не будет контролировать. Он заплатит 100 тысяч рублей и сможет дальше бить по голове кого захочет. Обжаловать будем обязательно. Подадим апелляционную жалобу", - сказал адвокат.

Не пропустите: Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова. | http://soccernews.ru