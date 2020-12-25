"Коррупционное решение": адвокат Данченкова высказался о приговоре Широкову
Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, избитого в августе бывшим капитаном сборной России Романом Широковым, дал оценку приговору, который вынес суд в отношении экс-футболиста.
Напомним, что Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Он приговорён к 100 часам общественных работ и компенсации ущерба пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.
"Решение безобразное и коррупционное. Человеку били по голове, когда он исполнял служебные обязанности. Не добили только по случайности, потому что гигант-вратарь вмешался. Хотя по видео видно, что Широков замахивался ногой для следующего удара. Это проявление организованной коррупционной деятельности наших правоохранительных органов.
На наши просьбы мы получали отписки. Отбывание работ никто не будет контролировать. Он заплатит 100 тысяч рублей и сможет дальше бить по голове кого захочет. Обжаловать будем обязательно. Подадим апелляционную жалобу", - сказал адвокат.
Не пропустите: Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова. | http://soccernews.ru
главное
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
-
Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
-
Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова
-
"Сочи" заинтересован в аренде игроков "Зенита" и "Спартака"
-
Широков продаст на аукционе кроссовки, в которых он избивал арбитра Данченкова
Лента новостей
-
Арбитр Данченков отреагировал на приговор Широкову
-
Марсело близок к уходу из "Реала"
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
-
1
Адвокат Широкова: "Это позор Данченкова на всю его жизнь. Мы разорвали их в хлам"
-
"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Мхитарян - лучший игрок Армении в 2020 году
-
"Коррупционное решение": адвокат Данченкова высказался о приговоре Широкову
-
Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
-
"Эвертон" может усилиться украинским вингером
-
"Реал" назвал диагноз травмированного Родриго
-
Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова
-
Уткин порассуждал о ситуации с отказом Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Атлетико" оспорит дисквалификацию Триппьера
-
"Уфа" избавилась от Алиева
-
Бывший гендиректор "Спартака" может получить должность в "Локомотиве"
-
"Сочи" заинтересован в аренде игроков "Зенита" и "Спартака"
-
Широков продаст на аукционе кроссовки, в которых он избивал арбитра Данченкова
-
"Спартак" показал, как Аиртон и Жиго отмечают католическое Рождество
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Эвертона"
-
Лапорта прокомментировал финансовое положение "Барселоны"