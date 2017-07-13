Коршья стал игроком "Севильи"

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Коршья стал игроком "Севильи"
Защитник "Лилля" Себастьян Коршья перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Француз успешно прошел медобследование и подписал с севильским клубом контракт до лета 2021 года.

26-летний Коршья выступал за "Лилль" с 2014 года, провел за клуб 127 матчей и забил 7 голов. Ранее играл за "Ле Ман" и "Сошо". За сборную Франции сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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