"Кортрейк" подписал украинского защитника

"Кортрейк" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим защитником киевского "Динамо" Евгением Макаренко.

Стороны заключили соглашение по схеме "1+1". В новой команде 26-летний украинец будет играть под номером 3.

Макаренко являлся свободным агентом, поэтому достался бельгийскому клубу бесплатно.

Стоит отметить, что за "Кортрейк" на правах аренды выступает форвард "Шахтёра" Филипп Будковский.

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