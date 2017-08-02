"Кортрейк" подписал украинского защитника
"Кортрейк" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим защитником киевского "Динамо" Евгением Макаренко.
Стороны заключили соглашение по схеме "1+1". В новой команде 26-летний украинец будет играть под номером 3.
Макаренко являлся свободным агентом, поэтому достался бельгийскому клубу бесплатно.
Стоит отметить, что за "Кортрейк" на правах аренды выступает форвард "Шахтёра" Филипп Будковский.
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|Команда
|М
|О
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|30
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|2
|Клуб Брюгге
|30
|63
|3
|Андерлехт
|30
|57
|4
|Зульте-Варегем
|30
|53
|5
|Локерен
|30
|51
|6
|Генк
|30
|45
|7
|Гент
|30
|44
|8
|Кортрийк
|30
|39
|9
|Остенде
|30
|34
|10
|Шарлеруа
|30
|34
|11
|Серкль Брюгге
|30
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|12
|Льерс СК
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|Мехелен
|30
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|Ред Стар Ваасланд
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|ОХ Левен
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