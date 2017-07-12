Корян вернулся в "Локомотив"

Теги локомотив москвавитесс

Корян вернулся в "Локомотив"

"Локомотив" объявил о переходе российского нападающего "Витесса" Аршака Коряна, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист получил в новом клубе 13-й номер. Стоит отметить, что форвард является воспитанником академии "Локомотива".

"Немного нервничал, когда подписывал контракт. Все-таки я провел в "Локомотиве" более десяти лет. Возвращение в клуб – большой шаг для меня. В "Локомотиве" хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде", - сказал Корян.

22-летний Корян выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 годы, но не провел за клуб ни одного матча. Затем перешел в "Витесс", за который сыграл 3 встречи. За молодежный состав голландского клуба провел 54 матча и забил 30 голов.

Не пропустите: "ВТБ Арена" будет стадионом московского "Динамо". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов