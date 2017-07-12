Корян вернулся в "Локомотив"

"Локомотив" объявил о переходе российского нападающего "Витесса" Аршака Коряна, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист получил в новом клубе 13-й номер. Стоит отметить, что форвард является воспитанником академии "Локомотива".

"Немного нервничал, когда подписывал контракт. Все-таки я провел в "Локомотиве" более десяти лет. Возвращение в клуб – большой шаг для меня. В "Локомотиве" хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде", - сказал Корян.

22-летний Корян выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 годы, но не провел за клуб ни одного матча. Затем перешел в "Витесс", за который сыграл 3 встречи. За молодежный состав голландского клуба провел 54 матча и забил 30 голов.

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