"Кошмар для защитников". "Спартак" ярко представил нового форварда

Теги спартак москвашамар николсон

"Кошмар для защитников". "Спартак" ярко представил нового форварда

Фото: твиттер сборной Ямайки/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" представила новичка команды ямайского нападающего Шамара Николсона.

"Кошмар для защитников РПЛ. На экранах – с 2022 года", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере "красно-белых".

24-летний Николсон перешел в "Спартак" из "Шарлеруа" за девять миллионов евро и заключил с российским клубом контракт до лета 2026 года. В составе бельгийцев форвард провел 83 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 11 результативных передач.

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