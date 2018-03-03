Кошмар Неймара: чего боится бразилец перед игрой с "Реалом"
Лидер и главная звезда ПСЖ Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
Эта встреча может стать ключевой для парижского клуба, а бразилец будет наблюдать за ней лишь в роли зрителя. И уже понятно, чего может бояться Неймар - того кошмара, свидетелем которого он был в 2014 году, когда сборная Бразилии без него уступила Германии 1:7 в полуфинале Чемпионата Мира.
Неймар пропускал ту игру из-за травмы. Случится ли на "Парк де Пренс" дежа вю?
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|Команда
|М
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|ПСЖ
|28
|74
|2
|Монако
|28
|60
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Ренн
|28
|41
|6
|Монпелье
|27
|39
|7
|Нант
|27
|39
|8
|Ницца
|28
|39
|9
|Бордо
|28
|36
|10
|Дижон
|28
|36
|11
|Генгам
|28
|35
|12
|Сент-Этьен
|28
|35
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Анжер
|28
|31
|15
|Страсбур
|27
|31
|16
|Амьен
|28
|29
|17
|Тулуза
|28
|29
|18
|Труа
|28
|28
|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|28
|20