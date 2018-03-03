Кошмар Неймара: чего боится бразилец перед игрой с "Реалом"

Лидер и главная звезда ПСЖ Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Эта встреча может стать ключевой для парижского клуба, а бразилец будет наблюдать за ней лишь в роли зрителя. И уже понятно, чего может бояться Неймар - того кошмара, свидетелем которого он был в 2014 году, когда сборная Бразилии без него уступила Германии 1:7 в полуфинале Чемпионата Мира.

Неймар пропускал ту игру из-за травмы. Случится ли на "Парк де Пренс" дежа вю?

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