Косиельни: "Арсенал" попал в серию неудач"



Защитник "Арсенала" Лоран Косиельни рассуждает о предстоящем матче с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы разочарованы последними результатами и своей игрой. Поэтому нам нужно быть сосредоточенными и сплоченными. В данный момент мы попали в серию неудач. Впрочем мы можем вернуться на свой уровень", - приводит слова Косиельни официальный твиттер клуба.

Стоит отметить, что "канониры" проиграли четыре матча подряд во всех турнирах.

Матч "Милан" - "Арсенал" состоится 8 марта и начнется в 21:00 мск.

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