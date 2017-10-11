Косиельни близок к возвращению в строй



Французский защитник "Арсенала" Лоран Косиельни в ближайшее время может вернуться на поле, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист пока что занимается с ограничениями, но может сыграть в матче чемпионата Англии против "Уотфорда", который состоится 14 октября.

В этом сезоне 32-летний Косиьельни провел за "Арсенал" 4 матча.

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