Косиельни и Пайе, пропустившие ЧМ-2018 из-за травм, получили приглашения на финал от президента Франции

Теги францияхорватиядимитри пайелоран косиельни

Косиельни и Пайе, пропустившие ЧМ-2018 из-за травм, получили приглашения на финал от президента Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон отправил приглашения французским футболистам Лорану Косиельни и Димитри Пайе посетить финал Чемпионата Мира-2018.

Напомним, что оба игрока не попали в заявку сборной Франции на ЧМ-2018 из-за травм.

В финале Франция сыграет с Хорватией. Матч состоится 15 июля.

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