Косиельни может не сыграть в товарищеском матче с Германией

Теги франциягерманиялоран косиельни

Косиельни может не сыграть в товарищеском матче с ГерманиейЗащитник сборной Франции Лоран Косиельни может не сыграть в товарищеском матче с Германией.

Как сообщает источник, у футболиста проблемы ахилловым сухожилием. 

Косельни отыграл 90 минут в контрольной встрече с Уэльсом (2:0), а затем на тренировке получил повреждение ахиллова сухожилия.

Матч Германия – Франция состоится 14 ноября в Кёльне. 

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