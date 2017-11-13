Защитник сборной Франции Лоран Косиельни может не сыграть в товарищеском матче с Германией.

Как сообщает источник, у футболиста проблемы ахилловым сухожилием.

Косельни отыграл 90 минут в контрольной встрече с Уэльсом (2:0), а затем на тренировке получил повреждение ахиллова сухожилия.

Матч Германия – Франция состоится 14 ноября в Кёльне.

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