Косиельни может покинуть "Арсенал"

Теги лоран косиельниарсенал лондон

Косиельни может покинуть "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Лоран Косиельни может покинуть лондонский клуб.

"Я подумываю о том, чтобы двигаться дальше, но пока не знаю, в каком направлении" - цитирует 32-летнего француза Goal.com.

Отметим, что контракт Косиельни с "Арсеналом" истекает в 2020 году.

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