Косиельни может вернуться во Францию

Теги арсенал лондонбордолионлоран косиельни

Косиельни может вернуться во Францию
"Лион" и "Бордо" хотят купить французского защитника "Арсенала" Лорана Косиельни, сообщает Footmercato.

По сведениям издания, оба клубы готовы предложить футболисту контракт в летнее трансферное окно. Сам Косиельни не прочь вернуться во Францию, поэтому трансфер вполне может состояться.

33-летний Косиельни является воспитанником "Генгама". В минувшем сезоне он провел за "Арсенал" 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с "канонирами" действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Озил может продолжить карьеру в турецком топ-клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева

В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов