Косиельни может вернуться во Францию



"Лион" и "Бордо" хотят купить французского защитника "Арсенала" Лорана Косиельни, сообщает Footmercato.

По сведениям издания, оба клубы готовы предложить футболисту контракт в летнее трансферное окно. Сам Косиельни не прочь вернуться во Францию, поэтому трансфер вполне может состояться.

33-летний Косиельни является воспитанником "Генгама". В минувшем сезоне он провел за "Арсенал" 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с "канонирами" действует до лета 2020 года.

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