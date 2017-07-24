Косиельни не планирует покидать "Арсенал"

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Косиельни не планирует покидать "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Лоран Косиельни заявил, что не собирается покидать клуб.

"Когда я впервые приехал сюда, то не думал, на какой срок я останусь в этом клубе. Но теперь я начинаю свой восьмой сезон с "Арсеналом" и очень доволен этим.

Мое соглашение рассчитано ещё на несколько лет, и у меня нет никаких причин покидать "Арсенал". Я наслаждаюсь тренировками и рассчитываю помочь команде в ближайшем сезоне" - приводит слова Косиельни официальный сайт клуба.

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