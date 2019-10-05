Косиельни объяснил своё решение уйти из "Арсенала"

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Косиельни объяснил своё решение уйти из "Арсенала"

Защитник "Бордо" Лоран Косиельни раскрыл причины своего ухода из лондонского "Арсенала" минувшим летом.

"В АПЛ очень долгий сезон, что требует больших физических и моральных затрат. А я уже не чувствовал, что могу играть по 40-50 матчей за сезон. Кроме того, мне не хотелось завершать карьеру, имея множество травм. Да, я перешёл на уровень ниже, но стал получать больше удовольствия от игры", - цитирует Косиельни Goal.com.

Напомним, что французский центрбек выступал за "Арсенал" с 2010 года, а летом он перешёл в "Бордо" за 5 миллионов евро.

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