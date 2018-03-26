Косиельни: "Опасаемся сборную России, в ее составе могу выделить Кокорина"

Защитник сборной Франции Лоран Косиельни дал комментарий по предстоящему товарищескому матчу своей команды против национальной команды России.

"Русские играют очень компактно. Способны играть в атакующий футбол. Но лично я знаю немного футболистов из вашей сборной... Кого могу назвать? Кокорина. В целом, Россия - сильна как команда. Поэтому мы ее и опасаемся", - цитирует 32-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Дешам назвал сборную России крепкой командой. | soccernews.ru