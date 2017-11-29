Защитник лондонского "Арсенала" Лоран Косиельни определился со своим следующим клубом.

Об этом, как информирует le10sport, сообщил президент французского "Лорьяна" Лоик Фери. В частности, он заявил: " Лоран сказал мне на прошлой неделе в Лондоне, что хочет завершить карьеру в "Лорьяне". Но, надеюсь, он еще несколько лет поиграет в "Арсенале ".

Напомним, в стан "канониров" Косиельни перешел в 2010-м году именно из "Лорьяна".

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