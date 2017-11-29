Косиельни определился со своим следующим клубом

Теги лоран косиельниарсенал лондонлорьян

Косиельни определился со своим следующим клубомЗащитник лондонского "Арсенала" Лоран Косиельни определился со своим следующим клубом.

Об этом, как информирует le10sport, сообщил президент французского "Лорьяна" Лоик Фери. В частности, он заявил: "Лоран сказал мне на прошлой неделе в Лондоне, что хочет завершить карьеру в "Лорьяне". Но, надеюсь, он еще несколько лет поиграет в "Арсенале".

Напомним, в стан "канониров" Косиельни перешел в 2010-м году именно из "Лорьяна".

Не пропустите: сегодня "Арсенал" сыграет против "Хаддерсфилда". | soccernews.ru

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