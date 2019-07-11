Косиельни отказался отправиться с "Арсеналом" на предсезонный сбор



Капитан "Арсенала" Лоран Косиельни хочет покинуть клуб и не полетел с "канонирами" на предсезонный тур в США, сообщает официальный сайт лондонцев.

"Действиям Лорана очень разочаровали клуб. Они идут в разрез с нашими правилами. Надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время. В данный момент больше комментариев не будет", - гласит заявление пресс-службы "канониров".

Ранее сообщалось, что интерес к 33-летнему французу проявляют "Лион" и "Бордо". В прошлом сезоне он провел за "Арсенал" 31 матч и забил три гола.

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