Косиельни покинет "Арсенал"

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Косиельни покинет "Арсенал"

Защитник лондонского "Арсенала" Лоран Косиельни в скором времени сменит клубную прописку, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, на текущей неделе наставник "канониров" Унаи Эмери объявил 33-летнему французу, что тот больше не входит в планы тренерского штаба.

Стоит отметить, что опытный центрбек не играет с 3 мая из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Контракт футболиста со столичным клубом истекает летом 2020 года. В его услугах заинтересована "Астон Вилла", ныне выступающая в Чемпионшипе.

Косиельни защищает цвета "Арсенала" с 2010 года, сыграл 324 матча, забил 24 гола и сделал 5 ассистов. 

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