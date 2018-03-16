Косиельни получил травму в матче с "Миланом"

Защитник "Арсенала" Лоран Косиельни травмировался в игре 1/8 финала Лиги Европы с "Миланом" (3:1).

Французский футболист был заменен на Калума Чемберса уже на 11-й минуте встречи.

У Косиельни травма левого бедра.

В клубе отмечают, что повреждение не слишком серьезное, и скоро защитник будет в строю.

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