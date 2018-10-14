Косиельни принял важное решение о своей карьере в сборной Франции



Защитник "Арсенала" Лоран Косиельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции, сообщает L’Equipe.

"Я дал сборной Франции все, что мог. Сейчас в команде прекрасное поколение, а мое время в ней подошло к концу. Я всегда будут болеть за сборную, так как она представляет мою страну, но играть за нее больше не буду", - сказал игрока.

Напомним, что футболист пропустил Чемпионат Мира-2018, на котором Франция завоевала золотые медали.

33-летний Косиельни выступал за сборную с 2011 года, провел за нее 51 матч и забил 1 гол.

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