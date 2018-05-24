Косиельни рассказал о своей травме и сроках восстановления

Защитник "Арсенала" Лоран Косиельни рассказал о своей травме, которую получил в матче полуфинала Лиги Европы с "Атлетико".

Француз сразу понял, что повреждение очень серьезное.

"Я сразу понял, что сухожилие порвалось. Боль была необычной, я почувствовал страшный разрыв. Закричал и сел на газон. Это была мучительная боль. Был две недели без движений после операции в постели. Смотрел телевизор, разгадывал кроссворды.

Через три месяца надеюсь начать легкие пробежки, а через пять – работать с мячом", - сказал он.

Напомним, что из-за травмы футболист пропустит ЧМ-2018.

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