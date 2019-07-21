Косиельни вернется во Францию

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Косиельни вернется во Францию

Защитник "Арсенала" Лоран Косиельни близок к уходу из клуба.

Как сообщает RMC, следующим клубом француза должен стать "Ренн", с которым он уже достиг договоренности по контракту.

Контракт игрока с "канонирами" рассчитан до следующего лета. Напомним, что Косиельни отказался ехать с клубом на предсезонный сбор.

Косиельни защищает цвета "Арсенала" с 2010 года. За это время он сыграл 353 матча, в которых отметился 27 забитыми мячами и 5 ассистами.

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