Косиельни высказался о неудачах "Арсенала"

Теги арсенал лондонлоран косиельни

Косиельни высказался о неудачах "Арсенала"Защитник "Арсенала" Лоран Косиельни попытался найти причину неудачных выступлений команды в этом сезоне.

"Как игроки мы несём ответственность на поле и должны быть вместе с нашим тренером. Трудно сказать, что это вина Венгера или наша вина. Сейчас боссы клуба лучше знают, что нужно команде. Венгер в "Арсенале" уже 20 лет, он всегда любил этот клуб. 

Нам нужно оставаться единым целым в этот сложный период. Сейчас нужны силы всех, кто связан с "Арсеналом": игроки, персонал, болельщики. Мы должны бороться до конца", - сказал он.

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