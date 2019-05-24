Косиельни задумался об уходе из "Арсенала"
Летом лондонский "Арсенал" может потерять защитника Лорана Косиельни, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, 33-летний футболист задумался о смене команды, поскольку хочет получить новый вызов в своей карьере.
На французского центрбека претендуют "Байер", "Ренн" и "Милан". Фаворитами считаются "фармацевты", гарантировавшие себе участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.
Косиельни выступает за "Арсенал" с 2010 года, сыграл 352 матча и забил 27 голов. Его контракт с "канонирами" истекает в 2020 году.
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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