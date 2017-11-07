Косиельни завершит карьеру в сборной Франции после Чемпионата Мира-2018



Защитник лондонского "Арсенала" Лоран Косиельни заявил, что он уйдет из сборной Франции после Чемпионата Мира-2018.

"Я решил покинуть сборную Франции. Но у меня есть еще полгода, чтобы насладиться временем в национальной команде. А после этого придет пора уступить дорогу молодым футболистам. Я сделал в сборной все, что хотел", - приводит слова Косельни Goal.com.

32-летний Косиельни выступает за сборную Франции с 2011 года, провел за нее 49 матчей и забил 1 гол.

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