Косиельни заявил, что желал сборной Франции поражения на ЧМ-2018

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Косиельни заявил, что желал сборной Франции поражения на ЧМ-2018Защитник "Арсенала" Лоран Косиельни, который накануне объявил о завершении карьеры в сборной Франции, заявил, что его расстроила победа команды на ЧМ-2018.

"Я хотел их успеха на ЧМ-2018, но в то же время я хотел их поражения. Да, это эгоистично, но это жизнь. Некоторые скажут: "эй, как это ты желал сборной поражения?". Но так я себя чувствовал себя на тот момент. Победа Франции причинила мне даже больше вреда в психологическом плане, чем моя травма", - отметил он.

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