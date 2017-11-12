Косильени может не сыграть с Германией

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Косильени может не сыграть с Германией

Защитник сборной Франции Лоран Косиельни рискует пропустить товарищеский матч с Германией, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, футболист испытывает проблемы с ахиллом и старается выходить на поле не чаще, чем раз в неделю. В данный момент состояние ноги игрока не позволяет ему играть чаще.

Матч Франция - Германия состоится 14 ноября.

Не пропустите: Косиельни завершит карьеру в сборной Франции после Чемпионата Мира-2018. | http://soccernews.ru

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