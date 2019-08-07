Косильени вызвал гнев фанатов "Арсенала", едва перейдя в "Бордо"

Новичок "Бордо" Лоран Косиельни разгневал болельщиков "Арсенала".

Французский клуб записал видео, как футболист снимает футболку "канониров", а под ней оказалась форма "Бордо". Фанаты английского клуба посчитали неуважением действия Косиельни, который бросил майку лондонцев на землю.

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33-летний Косиельни выступал за "Арсенал" с 2010 года. Всего за лондонский клуб он провел 353 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал пять результативных передач. В составе "Арсенала" француз трижды выиграл Кубок Англии, а также дважды - Суперкубок Англии.

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