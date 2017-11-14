Косово - Латвия - 4:3, Польша - Мексика - 0:1 (обзоры)

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Косово - Латвия - 4:3, Польша - Мексика - 0:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры товарищеских матчей.

Косово - Латвия

Польша - Мексика

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