Косово проиграло Финляндии

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Косово проиграло Финляндии

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Финляндии на выезде с минимальным счетом обыграла Косово. Единственный мяч в концовке поединка забил Теему Пукки.

Косово – Финляндия - 0:1 (0:0)
Гол: Пукки, 83 - 0:1

Косово: Уйкани, Яшаница, Пакярада (Мурики, 82), Войвода, Ррахмани, Алуши, Крюэзю, Бериша (Зенели, 70), Бериша, Рашица (Халими, 62), Нухиу.

Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Араюури, Аркивуо (Пиринен, 64), Лам, Йенсен (Скрабб, 54), Спарв, Лод, Хямяляйнен, Гранлунд, Пукки.

Положение команд: Хорватия, Исландия - 16, Турция, Украина - 14, Финляндия - 7, Косово - 1.

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