Коста: "Атлетико" – это мой дом, и теперь я здесь"

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Коста: "Атлетико" – это мой дом, и теперь я здесь"Нападающий Диего Коста очень рад вернуться в Испанию.

Своё возвращение в состав мадридского "Атлетико" он прокомментировал на интервью клубной пресс-службе.

"Атлетико" – это мой дом, и теперь я здесь. Я благодарен клубу за то, что он сделал. Я всегда буду готов вносить свой вклад в игру команды и полностью выкладываться. Надеюсь, что всё сложится отлично. Физически я в порядке, уверен, что Профе Ортега приведёт меня в форму. Взвешиваться не боюсь, больше я боюсь его тренировок", - сказал он. 

Читайте: Коста летом мог стать игроком "Эвертона" | http://soccernews.ru

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