Коста: "Для меня закрыт доступ в раздевалку команды, мне запретили контактировать с партнерами"

Нападающий "Челси" Диего Коста недоволен тем, как с ним обращаются в лондонском клубе. По словам футболиста, ему запретили находиться в раздевалке команды.

"Для меня закрыт доступ в раздевалку команды, мне запретили контактировать с партнерами. Но я не преступник! Так обращаться со мной после всего, что я сделал для "Челси" - это нечестно. Меня постоянно штрафуют. Они хотят, чтобы я тренировался с дублем, но я не собираюсь этого делать. Я не преступник и не сделал ничего плохого.

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