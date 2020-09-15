Коста и Ариас вернулись в общую группу "Атлетико" после излечения от коронавируса

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Коста и Ариас вернулись в общую группу "Атлетико" после излечения от коронавируса

Форвард Диего Коста и защитник Сантьяго Ариас вернулись в к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев.

Футболист переболели коронавирусом. Об их заражении стало известно 3 сентября. Оба игрока находились на карантине, болезнь протекала бессимптомно.

Новый сезон чемпионата Испании стартует в середине сентября.

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