Коста и Ариас вернулись в общую группу "Атлетико" после излечения от коронавируса

Форвард Диего Коста и защитник Сантьяго Ариас вернулись в к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев.

Футболист переболели коронавирусом. Об их заражении стало известно 3 сентября. Оба игрока находились на карантине, болезнь протекала бессимптомно.

. @diegocosta y @santiagoarias13 se incorporan al trabajo con el equipo en la Ciudad Deportiva.



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⚪ #AúpaAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) September 15, 2020

Новый сезон чемпионата Испании стартует в середине сентября.

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