Коста и Мората могут сыграть с "Барселоной"

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Коста и Мората могут сыграть с "Барселоной"

Тренерский штаб мадридского "Атлетико" во главе с Диего Симеоне включил Диего Косту и Альваро Морату в заявку команды на матч 31-го тура Примеры против "Барселоны".

Напомним, что участие обоих форвардов в важнейшем поединке на "Камп Ноу" было под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Теперь же атака "матрасников" находится во всеоружии - помимо двух испанцев в составе числятся Антуан Гризманн, Никола Калинич и Анхель Корреа.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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