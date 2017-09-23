Коста летом мог стать игроком "Эвертона"

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Коста летом мог стать игроком "Эвертона"Нападающий "Атлетико" Диего Коста летом мог стать игроком "Эвертона".

Как сообщает Marca, "ириски" были готовы заплатить за форварда "Челси" 75 миллионов евро.

21 сентября Коста перешел в "Атлетико" за 60 миллионов евро.

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