Нападающий "Атлетико" Диего Коста летом мог стать игроком "Эвертона".

Как сообщает Marca, "ириски" были готовы заплатить за форварда "Челси" 75 миллионов евро.

21 сентября Коста перешел в "Атлетико" за 60 миллионов евро.

Читайте: Конте: "Хотим поблагодарить Косту за то, что он сделал для нашего клуба" | http://soccernews.ru