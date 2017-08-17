Коста: "Моя судьба определена, я должен играть в "Атлетико"

Нападающий лондонского "Челси" Диего Коста заявил, что его будущее связано только с мадридским "Атлетико".

"Моя судьба определена, я должен играть в "Атлетико". Но существует одна проблема: "Челси" не хочет отпускать меня. Тем не менее я верю, что в создавшемся положении найдётся решение. Я возвращаюсь в Испанию", - сказал он.

Напомним, что в лондонском "Челси" оштрафовали испанца за то, что тот не приехал в расположение клуба.

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