Коста может остаться в АПЛ, но в другом клубе

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман не исключил, что в его команде может найтись место для нападающего "Челси" Диего Косты.

Речь идет об аренде на полгода.

"Конечно, всегда хочется подписывать долгосрочные контракты. Но если можно арендовать футболиста, то почему нет?" - сказал он.

Напомним, что сам испанец хочет уйти в "Атлетико", но из-за трансферного запрета ему нужно ждать до начала следующего года.

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