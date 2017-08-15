Коста может подать в суд на "Челси"

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Коста может подать в суд на "Челси"Форвард лондонского "Челси" Диего Коста готов пойти на конфликт со своим клубом, информирует испанская пресса.

Так, 28-летний нападающий наотрез отказался выплачивать "аристократам" штраф в размере 330-ти тысяч евро за то, что он отказался тренироваться вместе со своей командой. Более того, футболист рассматривает возможность востребовать компенсацию от "Челси" за препятствие клубом выполнению им своей работы.

Напомним, Коста назвал Конте "человеком без харизмы"| soccernews.ru

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