Коста может подать в суд на "Челси"

Форвард лондонского "Челси" Диего Коста готов пойти на конфликт со своим клубом, информирует испанская пресса.

Так, 28-летний нападающий наотрез отказался выплачивать "аристократам" штраф в размере 330-ти тысяч евро за то, что он отказался тренироваться вместе со своей командой. Более того, футболист рассматривает возможность вос требовать компенсацию от "Челси" за препятствие клубом выполнению им своей работы.