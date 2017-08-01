Нападающий "Челси" Диего Коста находится в отпуске уже 50 дней.

Сейчас футбболист находится в своем родном городе Лагарто в Бразилии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Коста покинет "Челси" этим летом.

Сам футболист желает вернуться в "Атлетико", но им также интересуются и другие клубы Европы.

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