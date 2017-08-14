Коста назвал Конте "человеком без харизмы"

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Коста назвал Конте "человеком без харизмы"Форвард Диего Коста обрушился с критикой в адрес наставника "Челси" Антонио Конте.

Напомним, что футболист отстранили от тренировок с лондонским клубом.

"У него очень четкие и ясные идеи. И я понял, что он за человек. У него есть собственное мнение, и оно не меняется.

Уважаю его как отличного тренера, который проделал хорошую работу, но как человека - нет. Он из тех тренеров, кто не подпускает близко к себе игроков, держит их на расстоянии. У него нет харизмы.

Что касается того смс, то можно ведь было сделать все по-другому. В таких случаях нужно честно и прямо сказать об этом в лицо. Тогда я был зол, но теперь успокоился. Я не удалил то сообщение. Если меня будут обвинять во лжи, могу показать его", - отметил футболист.

Читайте: Коста: "Для меня закрыт доступ в раздевалку команды, мне запретили контактировать с партнерами" | http://soccernews.ru

комментарии
Влад

Свободу Диего !! Конте - дебил. Выходи сам на поле забивать мячи.

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