Коста назвал Конте "человеком без харизмы"

Форвард Диего Коста обрушился с критикой в адрес наставника "Челси" Антонио Конте.

Напомним, что футболист отстранили от тренировок с лондонским клубом.

"У него очень четкие и ясные идеи. И я понял, что он за человек. У него есть собственное мнение, и оно не меняется.

Уважаю его как отличного тренера, который проделал хорошую работу, но как человека - нет. Он из тех тренеров, кто не подпускает близко к себе игроков, держит их на расстоянии. У него нет харизмы.

Что касается того смс, то можно ведь было сделать все по-другому. В таких случаях нужно честно и прямо сказать об этом в лицо. Тогда я был зол, но теперь успокоился. Я не удалил то сообщение. Если меня будут обвинять во лжи, могу показать его", - отметил футболист.

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