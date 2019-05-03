Коста останется в "Атлетико"

Теги атлетико мадриддиего костадиего симеоне

Коста останется в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста не покинет мадридский клуб грядущим летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство "матрасников" уладило конфликт с 30-летним футболистом и передумало его продавать.

Кроме того, в сохранении скандального форварда заинтересован главный тренер команды Диего Симеоне.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 21 матч, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

Не пропустите: Отаменди может перейти в "Атлетико". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса

Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 35 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол Эспаньол 35 44
11 Бетис Бетис 35 44
12 Эйбар Эйбар 35 43
13 Леганес Леганес 35 42
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 35 31
20 Уэска Уэска 35 30
Полная таблица

топ-5 тегов