Коста останется в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста не покинет мадридский клуб грядущим летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство "матрасников" уладило конфликт с 30-летним футболистом и передумало его продавать.

Кроме того, в сохранении скандального форварда заинтересован главный тренер команды Диего Симеоне.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 21 матч, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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