Коста отработает контракт с "Атлетико" до конца

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Коста отработает контракт с "Атлетико" до конца

Форвард "Атлетико" Диего Коста не покинет клуб грядущим летом.

Как сообщает Marca, клуб еще не принял окончательного решения по будущему игроку, однако наставник Диего Симеоне не желает расставаться с футболистом.

Отмечается, что Коста будет играть в "Атлетико" до конца контракта, который истекает летом 2021 года.

В этом сезоне на счету 31-летнего Косты два гола и три ассиста в 19 играх.

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