Коста попал в заявку "Челси" в АПЛ

Нападающий Диего Коста может остаться в "Челси", сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб заявил игрока в АПЛ. Напомним, что футболистом интересуется "Атлетико", однако у них осталось несколько часов до закрытия трансферного окна.

Коста из-за конфликта с тренером команды Антонио Конте хочет покинуть клуб.

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