Коста попрощался с "Атлетико"

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Коста попрощался с "Атлетико"Форвард Диего Коста попрощался с "Атлетико" и фанатами после расторжения контракта с клубом.

Напомним, несколько дней назад игрок попросил руководство мадридцев о досрочном расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2021 года.

"Сегодня день смешанных чувств. Мне одновременно и радостно и грустно, ведь я прощаюсь с "Атлетико". Грустно от того, что мне предстоит покинуть семью, частью которой я был. А радуюсь тому, что эта семья была в моей жизни.

Было много разных трудных этапов, которые я смог пройти только благодаря одноклубникам, докторам и персоналу. Счастлив, что удалось оставить след в истории такого большого клуба, как "Атлетико". 

Огромная благодарность всем фанатам. Я иду навстречу новым вызовам и испытаниям", — написал Коста в инстаграме.
 

 
 
 
 
 
 

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