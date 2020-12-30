Коста попрощался с "Атлетико"
Форвард Диего Коста попрощался с "Атлетико" и фанатами после расторжения контракта с клубом.
Напомним, несколько дней назад игрок попросил руководство мадридцев о досрочном расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2021 года.
"Сегодня день смешанных чувств. Мне одновременно и радостно и грустно, ведь я прощаюсь с "Атлетико". Грустно от того, что мне предстоит покинуть семью, частью которой я был. А радуюсь тому, что эта семья была в моей жизни.
Было много разных трудных этапов, которые я смог пройти только благодаря одноклубникам, докторам и персоналу. Счастлив, что удалось оставить след в истории такого большого клуба, как "Атлетико".
Огромная благодарность всем фанатам. Я иду навстречу новым вызовам и испытаниям", — написал Коста в инстаграме.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Эспаньол
|20
|14