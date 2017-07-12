Коста прибыл в офис "Ювентуса"

Теги дуглас костабавария мюнхенювентус

Коста прибыл в офис "Ювентуса""Ювентус" опубликовал ролик, на котором новичок команды полузащитник Дуглас Коста прибыл в клубный офис.

Ожидается, что хавбека "Баварии" туринцы арендуют на два года и выплатят за это время 9 миллионов евро.

Позже у итальянцев будет право выкупить права на футболиста за 33 миллиона.

В минувшем сезоне Коста  провел 36 матчей в клубных турнирах, забив семь голов и отдав шесть результативных передач. 

Читайте: Дуглас Коста прибыл на медосмотр в "Ювентус"   | soccernews.ru

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