Коста прибыл в офис "Ювентуса"

"Ювентус" опубликовал ролик, на котором новичок команды полузащитник Дуглас Коста прибыл в клубный офис.

Ожидается, что хавбека "Баварии" туринцы арендуют на два года и выплатят за это время 9 миллионов евро.

Позже у итальянцев будет право выкупить права на футболиста за 33 миллиона.

В минувшем сезоне Коста провел 36 матчей в клубных турнирах, забив семь голов и отдав шесть результативных передач.

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