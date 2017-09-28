Коста приступил к тренировкам с "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста приступил к тренировкам со своей новой-старой командой, сообщает официальный сайт "матрасников".

Напомним, что столичный клуб купил 28-летнего футболиста у "Челси" за 66 миллионов евро. Впрочем, играть за "индейцев" нападающий сможет только с января 2018 года.

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