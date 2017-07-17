Коста провел прямую трансляцию в соцсети в футболке "Атлетико"

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Коста провел прямую трансляцию в соцсети в футболке "Атлетико"Форвард "Челси" Диего Коста, скорее всего, вернется в мадридский "Атлетико".

На днях испанский бомбардир провел прямую трансляцию в Instagram, где предстал перед подписчиками в футболке мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что испанец принял окончательное решение уйти из "Челси".

Напомним, что "Атлетико" запрещено регистрировать новичков до января 2018 года. Таким образом, в случае перехода Коста не сможет помочь команде в первой части сезона.

Читайте: Диего Коста и Матич пропустят азиатское турне "Челси" | http://soccernews.ru 

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