Коста провел прямую трансляцию в соцсети в футболке "Атлетико"

Форвард "Челси" Диего Коста, скорее всего, вернется в мадридский "Атлетико".

На днях испанский бомбардир провел прямую трансляцию в Instagram, где предстал перед подписчиками в футболке мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что испанец принял окончательное решение уйти из "Челси".

Напомним, что "Атлетико" запрещено регистрировать новичков до января 2018 года. Таким образом, в случае перехода Коста не сможет помочь команде в первой части сезона.

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